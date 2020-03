LIVE - Si valuta stop al campionato: in corso riunione in FIGC. Parma e Spal rientrate negli spogliatoi: gara al momento posticipata di 30 minuti

Con l'emergenza Coronavirus, prende sempre più piede l'ipotesi di un stop della Serie A. Dopo le dichiarazioni del presidente Aic Damiano Tommasi, anche il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha invitato la FIGC a prendere questa decisione.

LIVE

12:40 - Il calcio italiano a un bivio. In questi minuti è in corso una riunione della Figc, durante la quale si deciderà se potrà proseguire o meno il campionato di Serie A.

12:27 - Doveva giocarsi alle 12:30 il primo recupero di Serie A tra Parma e Spal. Le squadre però sono rientrate negli spogliatoi a pochi minuti dal fischio di inizio. La gara, in attesa di altre comunicazione, inizierà con 30 minuti di ritardo. Tutto questo in attesa della decisione definitiva sulla sospensione del campionato, come ha sottolineato il ministro Spadafora.