Cessione As Roma, nuove riunioni nella sede dell'Eur. Mkhitaryan torna in gruppo, confermata la terapia conservativa per Diawara. Kluivert: "Voglio la Champions"

Ancora una giornata di riunioni in viale Tolstoj, nella sede amministrativa della Roma. Alcuni tra i dirigenti più importanti del club hanno incontrato gli advisor del Friedkin Group ed il suo presidente, Marc Watts, per portare avanti il discorso relativo alla cessione del club. Hanno partecipato ad alcune fasi del meeting anche Gianluca Petrachi e Mauro Baldissoni.

Per quanto riguarda il campo, Henrikh Mkhitaryan è tornato a svolgere parte dell'allenamento con il gruppo, mentre per Amadou Diawara è stata confermata la terapia conservativa per il recupero dall'infortunio al menisco del ginocchio destro.

Pubblicata poi un'intervista rilasciata da Justin Kluivert ai microfoni di Dazn. L'attaccante ha parlato delle sue prospettive alla Roma, del rapporto con suo padre e del suo stile di gioco.

