Trigoria: parte del lavoro in gruppo per Mkhitaryan. L’armeno verso la convocazione con il Bologna

A 3 giorni dalla sfida contro il Bologna, la Roma continua ad allenarsi a Trigoria. Seduta mattutina quest’oggi agli ordini di Fonseca, con la squadra che si è divisa tra lavoro in palestra e sul campo. Parziale rientro in gruppo per Mkhitaryan, che con molta probabilità verrà convocato per la sfida di venerdì, mentre hanno svolto ancora differenziato Diawara, Zaniolo e Zappacosta.