Roma, si torna al lavoro in vista della Fiorentina, Mancini: “Con Smalling ci capiamo con uno sguardo”. Ipotesi Iacoponi in caso di addio di Florenzi

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria questa mattina per preparare la sfida contro la Fiorentina in programma venerdì al Franchi. Ha lavorato ancora a parte Smalling, del quale ha parlato così Gianluca Mancini: “Con lui basta uno sguardo per capirci”.

Capitolo mercato: la suggestione Ibrahimovic resta ancora in piedi con i giallorossi che puntano a superare il Milan. Per quanto riguarda Florenzi, invece, il suo futuro non è ancora deciso con la Fiorentina che insiste per averlo: la Roma sta pensando a Iacoponi del Parma per sostituirlo.

