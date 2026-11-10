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Women's Champions League: Roma-Servette, le formazioni ufficiali. Piovani dal 1' con Van Dooren

Roma Femminile
di Francesca Altobelli
roma femminile
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A caccia della prima vittoria in Europa. Alle ore 21:00 allo stadio Tre Fontane, la Roma Femminile affronta il Servette nella quarta giornata della fase a gironi di Women's Champions League, con l'obiettivo di invertire la rotta dopo un pareggio e due sconfitte.
Per cambiare il trend negativo, il tecnico delle giallorosse Gianpiero Piovani si affida a Van Dooren come punta, supportata sulla trequarti dal terzetto composto da Greggi, Giugliano e Pilgrim.
Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:
ROMA (4-2-3-1): Baldi; Thøgersen, Oladipo, Ottey, Oliviero; Doms, Rieke; Greggi, Giugliano, Pilgrim; Van Dooren. All. Piovani.
SERVETTE (4-3-3): Weimar; Bourma, Nakkach, Ballesté, Simon; Hernández, Karchouni, Serrano; Joana Marchão, Sobal, Marinelli. All. Toro
La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Disney+.
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