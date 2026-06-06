X, la Roma festeggia il compleanno di Iorio: "Tanti auguri, Maurizio"

Giornata speciale per Maurizio Iorio che compie oggi 67 anni. L'ex calciatore, è stato campione d'Italia con la Roma nella stagione 1982-193. In giallorosso ha collezionato 64 presenze condite da 12 gol. La Roma tramite i canali social ufficiali ha voluto mandare un messaggio a Iorio: "Tanti auguri, Maurizio!"

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Tanti auguri, Maurizio!#ASRoma pic.twitter.com/ChXRs4sQvB — AS Roma (@OfficialASRoma) June 6, 2026



