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X, la Roma festeggia il compleanno di Iorio: "Tanti auguri, Maurizio"

06/06/2026 alle 10:38.
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Giornata speciale per Maurizio Iorio che compie oggi 67 anni. L'ex calciatore, è stato campione d'Italia con la Roma nella stagione 1982-193. In giallorosso ha collezionato 64 presenze condite da 12 gol. La Roma tramite i canali social ufficiali ha voluto mandare un messaggio a Iorio: "Tanti auguri, Maurizio!"