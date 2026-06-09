Instagram, Sabatini rincuora Wesley: "La tua vita sportiva ricomincerà alla grande con la Roma"

Wesley ha detto addio al Mondiale a causa di un infortunio procurato in una gara amichevole. Duro colpo per il laterale brasiliano, che a un passo dal traguardo ha visto svanire il sogno di una vita. Tra i tanti messaggi di incoraggiamento è arrivato anche quello di Walter Sabatini. L'ex direttore sportivo della Roma, tramite una storia pubblicata su Instagram, ha voluto esprimere la sua felicità per Ederson, che ha preso il posto del romanista, ma ha anche mandato un messaggio a Wesley: "Ci tengo a dedicare un pensiero a Wesley. Perdere il Mondiale è un dolore inaudito che condividiamo con te, ma la sua vita sportiva ricomincerà alla grande a Roma e con la Roma".