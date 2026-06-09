Instagram, i tifosi brasiliani rincuorano Wesley: "Forza" (FOTO)

Momento complicato per Wesley che a causa di un infortunio rimediato in una sfida amichevole ha dovuto rinunciare al Mondiale con il suo Brasile. Il laterale giallorosso è tornato a Roma e nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi esami. Intanto, il sostegno nei suoi confronti non manca. I tifosi brasiliani lo hanno rincuorato con un bellissimo gesto. Gli è stato dedicato, infatti, un disegno con la gigantografia della sua maglia di gioco. Metà gialla per il Brasile e l'altra rossa per la Roma con scritto "Forza". Il calciatore ha pubblicato l'opera sul suo proprio profilo Instagram.