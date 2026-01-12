Clicky

Instagram: Robinio Vaz saluta il Marsiglia. Poi cancella il post

12/01/2026 alle 23:11.
robinio-vaz

Prima saluta, poi elimina il post su Instagram. Robinio Vaz, vicinissimo a vestire la maglia della Roma già in questo gennaio, ha pubblicato sui social un saluto dedicato ai tifosi del Marsiglia, per poi cancellarlo: "Popolo di Marsiglia, prima di tutto, volevo rivolgermi a voi per ringraziarvi per questo periodo all'OM, ​​per questi momenti di condivisione e felicità con voi. Alcuni capitoli sono più brevi di altri, ma importanti nella mia carriera. Grazie ai miei compagni di squadra". Il classe 2007 dovrebbe trasferirsi in giallorosso per circa 25 milioni di euro complessivi.