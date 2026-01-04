Instagram, il messaggio di Zirkzee dopo il pareggio contro il Leeds: "Riproviamoci la prossima settimana" (FOTO)

Continua il momento positivo di Joshua Zirkzee con la maglia del Manchester United e, in seguito alla rete contro il Wolverhampton, nel pareggio odierno con il Leeds ha messo a referto un assist dopo due minuti dal suo ingresso in campo . L'attaccante olandese ha lanciato in profondità Matheus Cunha, il quale ha battuto il portiere avversario e siglato la rete del definitivo 1-1 al minuto 65. Zirkzee, obiettivo di mercato della Roma , ha condiviso sul proprio profilo Instagram una foto della partita e ha accompagnato lo scatto con la didascalia: "Riproviamoci la prossima settimana".