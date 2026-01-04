Manchester United, Amorim: "Zirkzee? Se un giocatore è concentrato su un altro club, c'è qualcosa che non va" - Cunha: "Contiamo su di lui" (VIDEO)

Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti al termine del deludente pareggio per 1-1 contro il Leeds e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sul futuro di Joshua Zirkzee, autore dell'assist per il gol realizzato da Matheus Cunha. Ecco le sue parole sull'obiettivo di mercato della Roma.

Zirkzee deve rimanere al Manchester United?

"Zirkzee ha fatto bene quando è entrato in campo. Tutti devono essere concentrati sul Manchester United, si tratta di uno dei migliori club al mondo. Se sei qui e ti concentri su un altro club, allora c'è qualcosa che non va in te".

Ha detto che non si aspetta cambiamenti a gennaio...

"Dobbiamo concentrarci solo sul campo e utilizzare i giocatori che ho a disposizione".

(Tnt Sports)

Successivamente anche Matheus Cunha, autore della rete dell'1-1, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti Joshua Zirkzee: “È un piacere giocare con Joshua, ha grandi qualità. La sua situazione non è delle migliori, ma ha le qualità per cambiarla. Deve rendersene conto, noi vogliamo contare su di lui e siamo qui per sostenerlo. Dopo il gol della scorsa settimana e l'assist di oggi avrà più fiducia in se stesso per restare con noi”.

(BBC)