Premier League, il Manchester United pareggia anche con il Leeds: assist per Zirkzee entrato al 63' (VIDEO)

La Roma è ancora in attesa di aggiornamenti provenienti dal fronte Manchester per Joshua Zirkzee. I tempi per l'arrivo dell'olandese si stanno allungando anche perché il Manchester United al momento è decimato in fase offensiva. Oltre alle assenze causa Coppa d'Africa, l'acquisto del nuovo attaccante fatica ad arrivare. Intanto, i Red Devils oggi hanno giocato contro il Leeds e per la squadra di Amorim è arrivata l'ennesima prestazione opaca. La partita è finita 1-1 e nel gol di Cunha anche Zirkzee si è reso protagonista. L'ex Bologna è entrato al minuto 63 al posto di Yoro e ci ha messo solo due minuti per servire al brasiliano l'assist per la rete del pareggio.

???????? Matheus Cunha



Leeds 1-1 Man United.



Follow @FootyFlixx for every goal as soon as they go in. ✅ pic.twitter.com/a5UYvBjkrX — Footy Flix (@FootyFlixx) January 4, 2026



