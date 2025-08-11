FOTO - Krstovic tra mercato e relax: l'attaccante del Lecce a cena con l’ex Roma Vucinic

Nikola Krstovic è uno degli uomini più chiacchierati sul mercato ed è da tempo nel mirino della Roma. Gian Piero Gasperini spinge per avere dei rinforzi nel reparto offensivo e, in caso di cessione di Artem Dovbyk, l’attaccante del Lecce rappresenterebbe l’obiettivo principale. Il centravanti è seguito anche dal Wolfsburg, ma il club tedesco non è disposto ad arrivare ai 25 milioni di euro chiesti dalla società salentina. Intanto Krstovic ha deciso di trascorrere una serata in compagnia di Mirko Vucinic, ex attaccante del Lecce trasferitosi proprio alla Roma nell’estate del 2006. In attesa di sviluppi sul mercato, il bomber montenegrino potrebbe seguire le orme del suo connazionale e chissà che i due non ne abbiano parlato proprio ieri sera.