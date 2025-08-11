Leeds su Dovbyk. Se va in Premier assalto a Krstovic

Gasperini lo ha difeso anche sabato pomeriggio subito dopo Everton-Roma. Anche lì, però,

Dovbyk è sembrato uno dei problemi più grandi di questa Roma: avulso, fuori dal contesto, completamente fuori giri rispetto al resto della squadra. Esattamente come era successo anche con l'Aston Villa e con il Lens [...]. Ed allora se è vero che sarà difficile separarsi da Dovbyk anche per esigenze di bilancio, [...] è anche vero che se dovesse arrivare l'occasione verrebbe colta al volo. E magari quella giusta può arrivare proprio dall'Inghilterra; sabato all'Hill Dickinson Stadium di Liverpool c'erano un paio di emissari del Leeds neopromosso in Premier, una delle due squadre inglesi che hanno messo gli occhi su Artem (l'altra è il West Ham).

[...] Basterebbero 32 milioni alla Roma per evitare una pericolosa minusvalenza. E per dare eventualmente a Massara i soldi per dare l'assalto finale a Krstovic. Il montenegrino è un vecchio pallino di Gasperini, fin dai tempi dell'Atalanta. E piace anche a Trigoria, tanto che il suo nome è stato accostato alla Roma nei mesi scorsi anche prima dell'ufficializzazione dell'arrivo del nuovo allenatore. [...] L'attaccante del Lecce vorrebbe mettersi alla prova in un contesto superiore, come ha confermato nelle ultime ore il presidente Sticchi Damiani:

"Nikola ci ha manifestato la volontà di fare un passo ulteriore in carriera. Con la situazione giusta per tutti Krstovic può partire, altrimenti lo terremo con noi".

[...] Ma in attacco Gasperini vuole anche un trequartista sinistro e il nome nuovo è quello di Franculino Djú, ala sinistra di 21 anni del Midtjylland. Cresciuto nel Benfica, il giocatore guineano costa circa 20 milioni e piace anche a Lipsia ed Everton.

(gasport)