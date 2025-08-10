Calciomercato Roma, dalla Germania: Krstovic obiettivo principale del Wolfsburg. Il club tedesco spera nello sconto del Lecce

Gian Piero Gasperini vuole rinforzare il reparto offensivo e nel mirino della Roma c'è da tempo Nikola Krstovic, il quale ha manifestato la volontà di lasciare il Lecce per provare una nuova avventura. Come riportato dal portale tedesco, sulle tracce dell'attaccante montenegrino c'è anche il Wolfsburg e il suo nome è in cima alla lista dei desideri dell'allenatore Paul Simonis. La società salentina valuta il calciatore 25 milioni di euro e il club tedesco non è disposto ad arrivare a quella cifra, motivo per cui la trattativa potrebbe andare in porto soltanto in caso di sconto sul cartellino.

(kicker.de)

