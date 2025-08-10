Lecce, Sticchi Damiani su Krstovic: "Ci ha chiesto di andare via, con la situazione giusta può partire"

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato in zona mista dopo l'amichevole col Monopoli. Tra i temi trattati quello relativo al futuro di Nicola Krstovic, attaccante seguito anche dalla Roma. Le sue parole: "Cessioni? A me fa piacere che i nostri giocatori siano accostati a grandi società. Pierotti è in grande forma, leggo che sta attirando l'attenzione di alcuni club. Di Krstovic lo sapevamo già, la sua è una situazione diversa. Ci ha manifestato la volontà di fare un passo ulteriore nella sua carriera, discorso che non vale per Pierotti. Con la situazione giusta per tutti, Krstovic può partire, altrimenti saremo felici di trattenerlo"