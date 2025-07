Instagram, Rios criptico dopo Palmeiras-Mirassol: "Gratitudine". E usa la stessa canzone con cui disse addio al Guarani (FOTO e VIDEO)

Nella notte è andata in scena la partita tra Palmeiras e Mirassol, valida per la quattordicesima giornata di campionato, e si è conclusa con il punteggio di 1-1. Tra i protagonisti del match c'era anche Richard Rios, principale obiettivo di mercato della Roma. Il centrocampista colombiano potrebbe aver vestito la maglia del Verdao per l'ultima volta e su Instagram ha pubblicato una storia dal significato criptico, accompagnata dalla canzone "Gratidao" ("Gratitudine", ndr) di L7nnon. La scelta del brano non sembra casuale, dato che utilizzò proprio questa colonna sonora nel video in cui salutò il Guarani prima di trasferirsi proprio al Palmeiras.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Richard ???? (@richardrios.m)