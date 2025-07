Calciomercato Roma, Rios in campo dal 1' con il Palmeiras nonostante la trattativa in corso

Nonostante le intense voci di mercato che lo vedono in trattativa avanzata con la Roma, Richard Rios scende regolarmente in campo dal primo minuto con la maglia del Palmeiras. Il centrocampista, obiettivo dichiarato del club giallorosso per rinforzare la mediana, è stato infatti inserito nell'undici titolare per la sfida di campionato contro il Mirassol, in programma a mezzanotte (ora italiana). La trattativa con la Roma è entrata in una fase caldissima e le prossime ore resteranno comunque decisive per il suo futuro, con i giallorossi in attesa della risposta del Palmeiras alla loro ultima offerta.