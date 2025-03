Roma-Athletic: Paredes presente in tribuna allo Stadio Olimpico (FOTO)

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena il big match tra Roma e Athletic Club, valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. L’atmosfera è caldissima e tra i 62.540 spettatori presenti in uno stadio sold out c'è anche Leandro Paredes, il quale sta seguendo la partita dalla tribuna poiché è squalificato. Il centrocampista argentino ha condiviso nelle storie Instagram un video della spettacolare coreografia creata dai tifosi e ha accompagnato la ripresa con il suono dell'inno della Roma e con i cuori giallorossi.