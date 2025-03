Oggi si gioca allo Stadio Olimpico il primo atto del duello tra Roma e Athletic Club, valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. L’atmosfera è caldissima e per questo importantissimo match europeo è presente il pubblico delle grandi occasioni: sugli spalti dell'Olimpico sono presenti infatti ben 62.540 spettatori e lo stadio è sold out.