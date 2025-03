Roma-Athletic, Olimpico da brividi: stadio pieno di bandiere giallorosse. E in Curva Sud appare lo striscione "Finché vedrai..." (FOTO e VIDEO)

Lo Stadio Olimpico si tinge di giallorosso restituendo un'atmosfera da brividi. La Roma riceve in casa l'Athletic Club nella sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League e, come da indicazione della Curva Sud, i romanisti riempiono lo stadio con bandiere giallorosse sventolate dal momento del riscaldamento della squadra e accompagnando anche l'iconico inno. In Curva Sud viene poi esposto lo striscione: "Finché vedrai...", che richiama il coro "Finché vedrai, sventolar questa bandiera...".