Dopo l'amichevole con l'Everton di ieri a Goodison Park la Roma è tornata nella Capitale e in mattinata si è allenata a Trigoria: chi ha giocato ieri ha svolto lavoro di scarico, mentre gli altri hanno effettuato un test allenamento con l'Ostiamare. Il club di Ostia ha ringraziato i giallorossi su Instagram: "Grazie alla Roma per la fantastica mattinata in cui i nostri ragazzi sono scesi in campo con i giallorossi per un test allenamento".

A.S. Ostiamare (@as_ostiamare)