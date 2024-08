Trigoria: scarico per chi ha giocato ieri. Per gli altri test in famiglia contro l'Ostiamare

Terminato il ritiro inglese, la Roma ha fatto ritorno a Trigoria, dove questa mattina si continuerà a lavorare in vista dell'esordio in campionato contro il Cagliari. Soltanto scarico per chi ha giocato ieri contro l'Everton. Il resto del gruppo, invece, sarà impegnato in un test in famiglia contro l'Ostiamare per permettere a chi ha giocato meno di accumulare minuti. Per l'occasione Ryan difenderà i pali dell'Ostiamare, mentre a difendere la porta giallorossa ci sarà Marin.