Instagram, il sorriso di El Shaarawy e Dybala durante l'allenamento: il Faraone esalta la classe della Joya (FOTO)

All'indomani del pareggio per 0-0 contro il Cagliari nel match valido per la prima giornata di Serie A 2024/25 la Roma è subito tornata al lavoro e in mattinata ha svolto una seduta di allenamento. La squadra è stata divisa in due gruppi e tra i calciatori che hanno lavorato in campo ci sono Stephan El Shaarawy e Paulo Dybala. Il Faraone ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in cui lo si vede sorridente al fianco della Joya e lo scatto è accompagnato dall'emoji della cometa, utilizzata per esaltare la classe dell'argentino. Il numero 21 è al centro delle voci di mercato in seguito al forte interesse dell'Al-Qadsiah, ma è apparso piuttosto sereno nella seduta odierna e ha trascinato la sua squadra alla vittoria della consueta partitella al termine dell'allenamento.