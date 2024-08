Trigoria: la squadra di Dybala vince la partitella odierna (FOTO)

All'indomani del pareggio per 0-0 contro il Cagliari nel match valido per la prima giornata di Serie A 2024/25 la Roma torna subito al lavoro al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria: seduta di scarico per chi ha giocato gran parte della gara contro i sardi, mentre tutti gli altri calciatori hanno svolto un classico allenamento e la partitella finale. A vincere la sfida è stato il team bianco composto da Ryan, Dahl, Sangaré, Bove, El Shaarawy, Shomurodov e Dybala.