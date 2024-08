Trigoria: seduta di scarico per chi ha giocato di più contro il Cagliari. Domani giorno di riposo

Subito in campo. Lunedì di lavoro a Trigoria, domani giorno di riposo in vista del prossimo impegno di campionato, questo il piano di mister Daniele De Rossi. Lavoro di scarico per chi ha giocato per un minutaggio maggiore e seduta normale per tutti gli altri giocatori. Domani è previsto un giorno di break.

