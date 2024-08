FOTO - Dybala: serata in compagnia di Soulé in un noto locale della Capitale

All'indomani dell'allenamento svolto in seguito alla partita contro il Cagliari, mister Daniele De Rossi ha concesso alla squadra un giorno di riposo e alcuni calciatori ne hanno approfittato per trascorrere insieme la serata appena passata. Come rivelato da uno scatto pubblicato su Instagram dall'utente Gaylevillaluz, Paulo Dybala e Matias Soulé sono stati avvistati nel noto locale della Capitale 'SEEN by Oliver'. I due sono legati da uno stretto rapporto di amicizia e, in attesa di conoscere la risposta definitiva della Joya all'Al-Qadsiah, potrebbero aver vissuto uno degli ultimi momenti insieme prima dell'eventuale partenza del numero 21 verso l'Arabia Saudita.

