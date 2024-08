LIVE – Calciomercato Roma: c'è l'ok di Dybala all'Al Qadsiah

Ore bollenti in casa Roma per la possibile cessione di Paulo Dybala all'Al Qadsiah. Il numero 21 giallorosso è chiamato a prendere la decisione definitiva e nella giornata odierna dovrebbe arrivare la risposta. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla trattativa.

LIVE

8:55 - Secondo quanto riporta il giornalista del Corriere della Sera Alfredo Gigliotti sul suo account X, la Joya nella notte avrebbe accettato l'offerta del club saudita.