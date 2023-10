Roma-Monza: Dybala presente allo Stadio Olimpico. La Joya segue il riscaldamento da bordocampo (FOTO)

Paulo Dybala è attualmente infortunato a causa della lesione distrattiva al collaterale mediale del ginocchio sinistro rimediata contro il Cagliari e non è disponibile per Roma-Monza, in programma oggi alle ore 12:30. L'argentino vuole rimanere comunque vicino ai compagni e seguirà il match dalla tribuna. Prima del calcio d'inizio si è recato a bordocampo e ha seguito l'allenamento della squadra.