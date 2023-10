ROMA-MONZA: le probabili formazioni. Llorente verso il ritorno al centro della difesa. Ballottaggio Bove-Aouar, Karsdorp o Kristensen sulla destra (VIDEO)

Ritorna il campionato, con la Roma di José Mourinho impegnata all'Olimpico contro il Monza nel match valido per la nona giornata di Serie A. I giallorossi, dopo i successi contro Frosinone e Cagliari, vanno alla ricerca della terza vittori di fila e per farlo potranno contare su Diego Llorente, che tornerà al centro della difesa al fianco di Mancini e Ndicka. Sugli esterni Karsdorp (in ballottaggio con Kristensen) e Spinazzola, mentre in mezzo al campo agiranno Cristante, Paredes e uno tra Bove e Aouar. Senza Dybala infortunato, l'attacco sarà affidato alla coppia Lukaku-Belotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Belotti, Lukaku.

A disp.: Svilar, Boer, Kristensen, Celik, Pagano, Bove, Pisilli, Zalewski, Joao Costa, El Shaarawy, Azmoun.

All.: Mourinho

MONZA: Di Gregorio; D'Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Mota, Colombo.

A disp.: Lamanna, Gori, Sorrentino, Birindelli, A. Carboni, Pereira, F. Carboni, Donati, Machin, Bondo, V. Carboni, Akpa Akpro, Vignato, Maric.

All.: Palladino.