Paulo Dybala non è ancora al meglio e sta lavorando per recuperare dalla lesione distrattiva al collaterale mediale del ginocchio sinistro. Secondo quanto riferito dall'emittente televisiva, la Joya non dovrebbe essere a disposizione per Inter-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A e in programma il 29 ottobre. L'obiettivo dell'argentino, quindi, è quello di rientrare in occasione del Derby della Capitale del 12 novembre.

(Sky Sport)