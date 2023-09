VIDEO - Pellegrini tuttofare: il capitano si improvvisa barbiere e taglia i capelli al suo procuratore

Lorenzo Pellegrini sta recuperando dall'infortunio accusato in Nazionale e negli ultimi giorni ha intensificato il lavoro. Il capitano non è ancora al 100% e domani svolgerà il provino definitivo in vista di Torino-Roma, in programma domenica alle 20:45. Il centrocampista dovrebbe partire dalla panchina e ha nelle gambe circa 30 minuti di gioco. Intanto Pellegrini si è reso protagonista di un divertente siparietto sui social: come testimoniato su Instagram dal barbiere Gennaro Capasso, il capitano ha preso il suo posto e ha tagliato i capelli a Giampiero Pocetta, il suo procuratore.

©️ Lorenzo #Pellegrini tuttofare ? ?? Il capitano si improvvisa barbiere e taglia i capelli al suo procuratore ?#ASRoma pic.twitter.com/hRU1ejS5MT — laroma24.it (@LAROMA24) September 22, 2023