Nella giornata di ieri la Roma, in collaborazione con l'Adidas, ha presentato la nuova maglia home per la stagione 2023/24. Il kit è piaciuto praticamente a tutti i tifosi giallorossi e non solo, infatti anche Kevin Strootman si è innamorato della divisa: "Potete mandarmene una per favore?", il tweet dell'ex centrocampista della Roma (ora in forza al Genoa) sotto il video dell'annuncio.





Can you send me one please???

— Kevin Strootman (@Kevin_strootman) July 7, 2023