VIDEO - Svelata la divisa 'Home': Dybala tra i protagonisti

La settimana si è aperta con l'ufficializzazione dell'accordo tra Roma e Adidas a partire dalla prossima stagione. Da oggi, la nuova maglia 'Home' dei giallorossi sarà in vendita ed è stata svelata, confermando ormai le ampie anticipazioni uscite, sui social del club romanista con un video in cui spiccano Dybala e Pellegrini, oltre a Mancini e Cristante, Linari e Giacinti.

From history to the eternal future.

