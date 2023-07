Instagram, primo allenamento con Mourinho per Mannini. Il classe 2006: "Se puoi sognarlo, puoi farlo" (FOTO)

La Roma continua ad allenarsi in vista dell'amichevole contro il Latina, in programma il 21 luglio alle ore 10:30 a Trigoria. Nella giornata odierna i giallorossi hanno lavorato nel pomeriggio e alla seduta ha partecipato anche il classe 2006 Mattia Mannini. Per il giovane si tratta della prima chiamata con i grandi e sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto in cui saluta José Mourinho: "Se puoi sognarlo, puoi farlo...", il commento sui social del diciassettenne.