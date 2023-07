Roma: il calendario dell'estate giallorossa. Il 21 amichevole col Latina poi in Portogallo, con Braga e Tolosa diretta tv

L'estate romanista è stata rivoluzionata dalla cancellazione della tournée in Asia che avrebbe dovuto ospitare la Roma alla fine di luglio. Così, a poco più di un mese dal campionato, non è ancora stato ufficializzato l'intero programma delle amichevoli estive che accompagnerà la Roma al 20 agosto, giorno in cui l'Olimpico riaprirà le porte per la 1a giornata di Serie A, con avversario la Salernitana.

Non ci sarà, stando a quanto filtra dalle ultime indiscrezioni, la serata di presentazione con amichevole nello stadio di casa, il cui manto erboso sarà sottoposto ad interventi di manutenzione proprio a ridosso dell'avvio ufficiale della stagione. Quello che è certo, ad oggi, è che dopo l'amichevole a Trigoria con la Boreale, aperta soltanto alla stampa e senza diretta tv, ce ne sarà un'altra, con stesse modalità, venerdì 21 luglio con avversario il Latina.

Il giorno seguente la squadra volerà in Portogallo, dove aveva preparato anche la scorsa stagione, e qui dovrebbe svolgere tre test. L'unico ufficializzato, al momento, è quello con lo Sporting Braga (26 luglio). Poi tappa in Francia, il 6 agosto, per sfidare il Tolosa ed è lecito attendersi almeno un'altra sfida prima dell'avvio del campionato.

LE DATE DELL'ESTATE ROMANISTA:

21 luglio - Roma-Latina (ore 10.30 a Trigoria)

22 luglio - Partenza per l'Algarve (Portogallo)

26 luglio - Sporting Braga-Roma (ore 21 italiane all''Estadio Municipal' di Albufeira). Diretta DAZN

6 agosto - Tolosa-Roma (ore 19.30 allo Stadium Municipal). Diretta DAZN

20 agosto - Roma-Salernitana, 1a giornata di Serie A (ore 18.30 allo Stadio Olimpico)

26 agosto - Verona-Roma, 2a giornata di Serie A (ore 20.45 allo Stadio Bentegodi)