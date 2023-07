Trigoria: seduta pomeridiana per i giallorossi. Al lavoro anche i Nazionali (VIDEO)

Per sfuggire alla morsa del caldo, sempre più stringenti in questi giorni a Roma, la squadra giallorossa scenderà in campo nel tardo pomeriggio come svelano i social del club. Nel video pubblicato si vedono i giallorossi sfilare lungo il viale (alberato) del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' per raggiungere il campo, accompagnati dallo strepito delle cicale. Da oggi Mourinho ha potuto riabbracciare i Nazionali, assenti nella prima settimana di lavoro.

Anche questa settimana, come la scorsa, la squadra si allenerà a Trigoria per poi trasferirsi, dal 22 luglio, in Portogallo.