FOTO - Instagram, Dybala ironizza sugli scarpini di Matic: “Troppe vesciche, non ti lasciano giocare…”

Paulo Dybala continua a punzecchiare Nemanja Matic sui social. Dopo la frecciatina di ieri riguardante la “Dybala Mask” sfoggiata all’Old Trafford in un Manchester United-Juventus del 2018, il trequartista argentino ha commentato ironicamente una foto pubblicata dal centrocampista serbo su Instagram: “Troppe vesciche queste scarpe, non ti lasciano giocare”, il commento della ‘Joya’ sotto il post di Matic in cui sponsorizza la sua partnership con Puma.