VIDEO - Instagram, Matic ironizza sulla "Dybala Mask". La 'Joya' risponde: "Piange perché si ricorda quando la feci all'Old Trafford contro di lui"

Nemanja Matic e Paulo Dybala sono inseparabili. I due hanno creato un rapporto veramente bellissimo e ogni giorno si rendono protagonisti di siparietti molto divertenti. Oggi il centrocampista è stato scelto dalla Roma come modello per uno shooting fotografico e durante le riprese ha ironizzato sulla "Dybala Mask" (il nome della nota esultanza del numero 21) mentre faceva finta di piagnucolare. Non si è fatta attendere la risposta della 'Joya': "Piange perché si ricorda quando la feci all'Old Trafford contro di lui", la frecciatina dell'argentino. Il 23 ottobre del 2018 andò in scena la partita di Champions League tra Manchester United (in cui vi erano sia Matic sia Mourinho) e Juventus e Dybala segnò il gol dello 0-1, che valse la vittoria dei bianconeri in casa dei Red Devils.