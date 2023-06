Instagram, l'esultanza di Faticanti e Pisilli dopo la vittoria contro la Corea del Sud nel Mondiale Under 20: "Siamo in finaleeee" (FOTO)

L'Italia Under 20 di Carmine Nunziata sta scrivendo la storia. Grazie alla vittoria per 2-1 contro la Corea del Sud, gli Azzurrini hanno conquistato l'accesso alla finale del Mondiale di categoria: appuntamento domenica 11 giugno alle ore 23 italiane e l'avversario sarà l'Uruguay. Al termine del match Giacomo Faticanti, capitano della Roma Primavera, ha pubblicato su Instagram un selfie scattato all'interno dello spogliatoio con Niccolò Pisilli, altro calciatore giallorosso. "Siamo in finaleeee", l'esultanza dei due giovani.