Mondiale U20, Italia-Corea del Sud: Faticanti e Pisilli partono dalla panchina (FOTO)

L'Italia Under 20 è pronta a scrivere la storia. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata affronteranno questa sera alle ore 23 la Corea del Sud nel match valido per la semifinale del Mondiale di categoria. La vincente di questa sfida affronterà l'Uruguay, che ha battuto l'Israele per 1-0. Il ct dell'Italia ha deciso far accomodare in panchina entrambi i calciatori della Roma Primavera, ovvero Giacomo Faticanti e Niccolò Pisilli.

Ecco la formazione ufficiale degli Azzurri contro la Corea del Sud: Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Guarino, Turicchia; Giovane, Prati, Casadei; Baldanzi; Esposito, Ambrosino.

A disposizione: Sassi, Zacchi, Degli Innocenti, Faticanti, Fiumano, Fontanarosa, Lipani, Montevago, Pafundi, Pisilli.