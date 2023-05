VIDEO - Pomeriggio da turista per Wijnaldum: il centrocampista si gode Piazza di Spagna e la scalinata di Trinità dei Monti

Dopo essersi allenati in mattinata al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' in occasione del 'Media Day' organizzato dall'UEFA e aver pranzato tutti insieme a Trigoria, i calciatori della Roma hanno sfruttato il pomeriggio libero e alcuni di loro ne hanno approfittato per visitare la città. Tammy Abraham si è goduto la Città Eterna con suo figlio, mentre Georginio Wijnaldum ha deciso di recarsi a Piazza Spagna. Il centrocampista olandese ha pubblicato sui social un video nel momento in cui si trovava sulla famosa scalinata di Trinità dei Monti: "Ciao Roma", il messaggio di 'Gini' su Instagram.





? Pomeriggio da turista per Gini #Wijnaldum ?? ? Eccolo sulla scalinata di Trinità dei Monti a Piazza di Spagna ?#ASRoma ?❤️ pic.twitter.com/yIWxetyguK — laroma24.it (@LAROMA24) May 25, 2023