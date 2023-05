FOTO - Roma in volo verso l'Ungheria, il selfie di Matic e Dybala in aereo: "Budapest soon"

La Roma è in volo verso Budapest, dove domani alle ore 21 sfiderà il Siviglia nel match valido per la finale di Europa League. I giallorossi sono partiti dall'aeroporto di Fiumicino intorno alle 15 e una volta atterrati in Ungheria si dirigeranno verso la Puskas Arena, dove Mourinho, Pellegrini e Mancini interverranno in conferenza stampa. Intanto Matic e Dybala hanno condiviso sui social un loro selfie a bordo dell'aereo: "Budapest soon", il messaggio dei due calciatori.