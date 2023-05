FOTO e VIDEO - Roma in viaggio verso Budapest: presente anche Kumbulla in stampelle

Domani alle ore 21 andrà in scena la finale di Europa League tra Siviglia e Roma. La sfida si giocherà alla Puskas Arena di Budapest e la squadra giallorossa, dopo aver svolto l'allenamento di rifinitura in mattinata, raggiungerà la capitale dell’Ungheria proprio quest’oggi. Successivamente, intorno alle 17:45, José Mourinho (affiancato da Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini) parlerà in conferenza stampa.

15:15 - La Roma è in partenza per Budapest. Anche Marash Kumbulla, indisponibile a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, viaggerà con la squadra. Il difensore centrale albanese si è operato da poco e necessita delle stampelle.