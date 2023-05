Trigoria: rifinitura alla vigilia della finale. Dybala in gruppo (FOTO e VIDEO)

Poco più di 24 ore e l'attesa sarà spenta dal calcio d'inizio di Siviglia-Roma, finale di Europa League. La squadra giallorossa svolge la rifinitura questa mattina a Trigoria per gli ultimi preparativi prima della partenza per Budapest. Nel pomeriggio, Mourinho insieme a due giocatori parlerà in conferenza stampa.

12.50 - Termina il lavoro, con la sfida interna decisa dal gol di Pellegrini.

12.35 - Partitella per la squadra.

12.32 - Anche El Shaarawy, poi, si unisce a Pellegrini e Mancini per calciare alcune punizioni.

12.30 - Pellegrini e Mancini si fermano a calciare le punizioni mentre nell'altra metà del campo Solbakken, Abraham, El Shaarawy, Zalewski e Wijnaldum sono al lavoro su alcune giocate offensive.

12.10 - Consueto torello per il gruppo. Sia Karsdorp che Dybala, oltre a Spinazzola, sono in gruppo.

12.00 - La squadra entra in campo.