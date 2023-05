MOURINHO: "La storia non vince le partite. I miei record non contano, voglio solo dare gioia ai tifosi"

UEFA.COM - José Mourinho ha rilasciato un'intervista al sito dell'Uefa nella marcia d'avvicinamento alla finale di Europa League che vedrà, domani alla 'Puskas Arena', Roma e Siviglia contendersi il secondo trofeo europeo per importanza. Queste le parole dell'allenatore portoghese:

Sul 20° anniversario del suo primo successo europeo col Porto "Non penso troppo a quello che è successo prima. Quello che è successo, è successo. La storia non si può cancellare. Anche i momenti difficili e le relative emozioni non si dimenticano, ma ci si abitua a conviverci. E io guardo sempre avanti. Essendo nel calcio da tanti anni, forse è questo il mio segreto e la mia filosofia; ecco perché questo finale per me è una nuova finale. Non penso al Porto del 2003, non penso alla Roma della scorsa stagione. Penso solo a questo finale. Sono fatto così. Se significa qualcosa giocare contro il Siviglia, nella cui città ho vinto il mio primo trofeo europeo? No, non credo. Sono nel calcio da molti anni. Forse la gente pensa che io sia più vecchio di quello che sono. Forse guardano i miei capelli bianchi e pensano che io sia davvero vecchio, ma non abbastanza da pensare di chiudere il cerchio. No, no, no. Mi avrete ancora per molti anni".