Siviglia-Roma: la conferenza stampa di Mourinho, Pellegrini e Mancini non inizierà prima delle 18

Domani alle ore 21 la Roma affronterà il Siviglia nel match valido per la finale di Europa League. Dopo aver svolto l'allenamento di rifinitura a Trigoria nella mattina odierna, i giallorossi sono partiti verso l'ora di pranzo alla volta di Budapest e nel pomeriggio José Mourinho, Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini interverranno in conferenza stampa. L'appuntamento era fissato per le 17:45, ma a causa di un leggero ritardo i tre protagonisti non risponderanno alle domande dei cronisti prima delle ore 18.