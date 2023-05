FOTO - Instagram, Wijnaldum si diverte con Zalewski in palestra: "Mio fratello"

Tornata nella Capitale verso l'ora di pranzo, la Roma si è subito diretta al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria, dove si è allenata in vista della partita contro la Salernitana, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e in programma lunedì sera. Tra i giallorossi che hanno svolto la seduta di scarico in palestra c'erano anche Georginio Wijnaldum e Nicola Zalewski. I due hanno stretto un bel rapporto di amicizia e su Instagram hanno pubblicato alcune foto in cui sorridono e si divertono durante l'allenamento odierno: "Mio fratello", il messaggio del centrocampista olandese nei confronti del giovane calciatore polacco.