Fiumicino: Roma atterrata alle ore 12:40. Nel pomeriggio scarico a Trigoria, domani un altro allenamento

La Roma è atterrata alle ore 12:40 all'aeroporto di Fiumicino, rientrata dalla trasferta di Leverkusen con un posto in finale di Europa League, il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest contro il Siviglia. Viaggio sereno per i giallorossi, come testimoniato dal "Buongiorno" carico di felicità esclamato da Stephan El Shaarawy prima della partenza e postato su Twitter dall'account della Roma.





Non ci sono pause, però, per i giallorossi, che già nel pomeriggio effettueranno una seduta di scarico a Trigoria, per poi allenarsi anche domani, in vista della partita di campionato contro la Salernitana, prevista lunedì alle ore 18:30.