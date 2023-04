Social, Boniek: "Souloukou grande scelta". Rosella Sensi: "Coraggiosa e competente. Complimenti a lei e ai Friedkin" (FOTO)

Dopo l'annuncio dell'ingresso di Lina Souloukou nella Roma in qualità di CEO, anche Zbigniew Boniek, secondo le indiscrezioni accostato al club giallorosso proprio per ricoprire la carica poi smentite in prima persona, esprime la sua opinione: "Grande scelta, buon lavoro", il commento su Twitter dell'ex calciatore giallorosso.

Al pensiero di Boniek si aggiunge anche quello dell'ex presidentessa della Roma, Rosella Sensi: "La scelta di Lina Souloukou come nuovo Ceo e General Manager della Roma mi sorprende. In positivo. Si tratta di un dirigente importante, coraggioso, competente. Che ha combattuto i pregiudizi sulle donne contro i quali mi sono dovuta scontrare anche io - le sue parole su Instagram -. La conosco ho apprezzato molto il suo lavoro all’ECA e la sua dedizione. Mi ha colpito una sua frase: 'Ogni donna che ha successo in questo settore ha lavorato 10 volte di più di qualsiasi suo coetaneo maschio'. Non poteva esprimersi in maniera migliore. Complimenti a lei e ai Friedkin che l’hanno scelta per questo incarico così delicato. In bocca al Lupo e forza Roma sempre!".